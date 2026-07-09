Dewa Majesta Senang Bantu Timnas U17 Gilas Malaysia, Responsnya Berkelas

bali.jpnn.com, SOLO - Pemain muda Bali United I Dewa Gede Majesta sukses menyumbang gol saat membawa Timnas U17 Indonesia menggilas Malaysia U-17 dengan skor telak 3-0.

Laga uji coba bertajuk Garuda Championship Series 2026 tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa (7/7) malam.

Skuad asuhan David Nascimento langsung tampil mendominasi sejak menit awal.

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Tiga gol kemenangan Garuda Muda bahkan sudah tercipta seluruhnya di babak pertama.

Gol-gol tersebut dicetak Haikal Kamil Ramadhan pada menit ke-10, Dhamar Try Kusuma menit ke-20 dan I Dewa Gede Majesta menit ke-42.

Gol pemain muda Bali United dicetak setelah memanfaatkan bola rebound hasil sepakan Chico Jericho yang membentur tiang gawang Malaysia.

Hasil ini menjadi balas dendam yang manis sekaligus modal berharga.

Pasalnya, pada pertemuan pertama, Sabtu (4/7), Indonesia harus puas ditahan imbang 1-1 oleh Harimau Malaya.