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JPNN.com Bali Sport Dewa Majesta Senang Bantu Timnas U17 Gilas Malaysia, Responsnya Berkelas

Dewa Majesta Senang Bantu Timnas U17 Gilas Malaysia, Responsnya Berkelas

Kamis, 09 Juli 2026 – 10:25 WIB
Dewa Majesta Senang Bantu Timnas U17 Gilas Malaysia, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi pemain Bali United Youth Dewa Majesta saat membantu Timnas U17 Indonesia menggilas Malaysia 3 - 0 di Stadion Manahan, Solo, Selasa (7/7) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SOLO - Pemain muda Bali United I Dewa Gede Majesta sukses menyumbang gol saat membawa Timnas U17 Indonesia menggilas Malaysia U-17 dengan skor telak 3-0.

Laga uji coba bertajuk Garuda Championship Series 2026 tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa (7/7) malam.

Skuad asuhan David Nascimento langsung tampil mendominasi sejak menit awal.

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Tiga gol kemenangan Garuda Muda bahkan sudah tercipta seluruhnya di babak pertama.

Gol-gol tersebut dicetak Haikal Kamil Ramadhan pada menit ke-10, Dhamar Try Kusuma menit ke-20 dan I Dewa Gede Majesta menit ke-42.

Gol pemain muda Bali United dicetak setelah memanfaatkan bola rebound hasil sepakan Chico Jericho yang membentur tiang gawang Malaysia.

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Hasil ini menjadi balas dendam yang manis sekaligus modal berharga.

Pasalnya, pada pertemuan pertama, Sabtu (4/7), Indonesia harus puas ditahan imbang 1-1 oleh Harimau Malaya.

Pemain muda Bali United I Dewa Gede Majesta sukses menyumbang gol saat membawa Timnas U17 Indonesia menggilas Malaysia U-17 dengan skor telak 3-0.
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TAGS   Dewa Majesta bali united bali united youth Timnas U17 Indonesia Timnas U17 Malaysia Skuad Garuda Muda Stadion Manahan Solo

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