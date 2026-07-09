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JPNN.com Bali Sport Persib Pincang, Ditinggal 11 Pemain Pilar, Tanpa Target di Piala Presiden 2026

Persib Pincang, Ditinggal 11 Pemain Pilar, Tanpa Target di Piala Presiden 2026

Kamis, 09 Juli 2026 – 10:03 WIB
Persib Pincang, Ditinggal 11 Pemain Pilar, Tanpa Target di Piala Presiden 2026 - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Igor Tolic tidak mematok target juara di ajang Piala Presiden 2026. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung bersikap realistis menghadapi turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Alih-alih mematok target juara, skuad Maung Bandung memilih menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai panggung memanaskan mesin dan memulihkan kebugaran fisik pemain.

Juru taktik Persib Igor Tolic menegaskan bahwa staf pelatih tidak memberikan ekspektasi tinggi di turnamen ini.

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 Baginya, Piala Presiden adalah ajang adaptasi, terutama bagi para penggawa baru.

"Kami tidak memiliki ekspektasi apa pun di Piala Presiden.

Kami akan mencoba menjadikannya sebagai bagian dari periode persiapan kebugaran fisik pemain," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

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Menurutnya, langkah ini diambil karena Persib akan melakoni kalender kompetisi yang sangat padat musim ini dengan mengikuti empat ajang sekaligus.

Termasuk kompetisi Asia AFC Champions League Two (ACL 2).

Persib Bandung memilih menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai panggung memanaskan mesin dan memulihkan kebugaran fisik pemain, tanpa target juara
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TAGS   Persib persib bandung Piala Presiden 2026 Timnas Indonesia Igor Tolic

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