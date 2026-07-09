Skuad Persebaya Hampir Komplet, Diperkuat Delapan Legiun Asing, Tiga Menyusul

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menjadi salah satu tim paling agresif di bursa transfer Super League 2026-2027.

Saat tim lain masih mengincar pemain idaman, Persebaya berhasil mengamankan tanda tangan lima pemain asing baru.

Kelimanya yakni bek tengah Yuran Fernandes, gelandang Diogo Ramalho, penyerang sayap Miguel Pereira dan duo striker haus gol, Yann Mabella serta Alex Martins.

Kelimanya melengkapi tiga pemain asing lama yang dipertahankan manajemen The Green Force, bek sayap Jefferson Silva, bek tengah Risto Mitrevski dan gelandang Francisco Rivera.

Skuad Persebaya Surabaya sementara diperkuat 32 pemain, delapan asing dan 24 pemain lokal berkualitas.

Sesuai regulasi I.League, setiap klub Super League 2026-2026 bisa merekrut 11 pemain asing dari negara mana saja, tetapi hanya sembilan yang masuk daftar skuad pertandingan (DSP).

Ini artinya, Persebaya masih kekurangan tiga pemain asing lagi yang saat ini masih dalam tahap negosiasi.

Beberapa nama pemain asing masuk daftar incaran Persebaya Surabaya.