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Bursa Transfer: 11 Pemain Kunci Dewa United Hengkang, Banyak Nama Besar

Rabu, 08 Juli 2026 – 22:17 WIB
Bursa Transfer: 11 Pemain Kunci Dewa United Hengkang, Banyak Nama Besar - JPNN.com Bali
Skuad Dewa United musim lalu. Dewa United resmi melepas 11 pemainnya, tiga di antaranya adalah pemain asing, di antaranya Hugo Gomes alias Jaja, Alex Martins dan Kodai Tanaka. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANTEN - Dewa United mulai meramaikan bursa transfer setelah hampir sebulan berdiam diri di tengah masifnya kompetitor berburu penggawa anyar.

Rabu hari ini (8/7), Dewa United resmi melepas 11 pemainnya, tiga di antaranya adalah pemain asing.

Mereka hengkang dan dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari Dewa United menyambut kompetisi Super League 2026-2027.

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Dewa United telah mengumumkan tidak memperpanjang peminjaman dari Stefano Lilipaly, Kodai Tanaka, dan Rizdjar Nurviat.

Ketiganya kembali ke klub asalnya masing-masing.

Dewa United meminjam Stefano Lilipaly dari Borneo FC, Kodai Tanaka dari Persis Solo, dan Rizdjar Nurviat dari PSMS Medan.

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Dewa United jug tidak memperpanjang kontrak empat pemain yang berakhir pada akhir musim lalu.

Keempatnya yaitu Feby Eka Putra, Septian Bagaskara, Wahyu Prasetyo, dan Yofandani Pranata.

Dewa United resmi melepas 11 pemainnya, tiga di antaranya adalah pemain asing, di antaranya Hugo Gomes alias Jaja, Alex Martins dan Kodai Tanaka
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TAGS   bursa transfer Dewa United pemain kunci Super League stefano lilipaly Hugo Gomes Alex Martins Persebaya Kodai Tanaka Wahyu Prasetyo

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