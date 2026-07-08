Transfer Panas Persebaya: Rekrut Tiga Pemain Sekaligus, Dua Bomber Haus Gol

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya benar-benar tak mau kalah dengan Persib dan Persija dalam memanaskan bursa transfer Super League 2026-2027.

Rabu hari ini (8/7), manajemen The Green Force mengumumkan tiga rekrutan baru untuk menyambut musim depan.

Dua di antaranya adalah dua bombes haus gol, Alex Martins yang didatangkan dari Dewa United serta eks striker klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC, Yann Mabella.

Satu lagi adalah winger bertipe penyerang asal Portugal, Miguel Pereira.

Tiga pemain anyar ini menjadi rekrutan baru Persebaya setelah sebelumnya mendatangkan eks bek tengah PSM Makassar Yuran Fernandes dan mantan gelandang box to box klub Liga Rumania, FCV Farul Constanta, Diogo Ramalho.

Yang menarik, Miguel Pereira dan Diogo Ramalho satu negara dengan sang pelatih Persebaya, Bernardo Tavares.

Berikut profil tiga pemain anyar Persebaya dilansir dari laman klub.