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JPNN.com Bali Sport ASEAN Championship 2026: John Herdman Panggil 50 Pemain, Tiga dari Bali United

ASEAN Championship 2026: John Herdman Panggil 50 Pemain, Tiga dari Bali United

Rabu, 08 Juli 2026 – 09:28 WIB
ASEAN Championship 2026: John Herdman Panggil 50 Pemain, Tiga dari Bali United - JPNN.com Bali
Tiga pemain Bali United, Kadek Agung, Rahmat Arjuna dan Jens Raven mendapat panggilan untuk mengikuti TC proyeksi ASEAN Championship Cup 2026. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman resmi memanggil 50 pemain masuk dalam wider squad (skuad bayangan) ajang ASEAN Championship 2026.

Turnamen level Asia Tenggara tersebut dijadwalkan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.

Pada pemanggilan ini, John Herdman menerapkan formula kombinasi dalam komposisi skuad Timnas Indonesia.

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Juru taktik asal Inggris ini memadukan pilar-pilar senior berpengalaman dengan deretan talenta muda potensial.

Kehadiran para pemain senior diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan di ruang ganti, sementara para wonderkid diberi panggung untuk unjuk gigi demi mengamankan tempat di skuad utama.

Tiga pemain muda yang dipanggil John Herdman di antaranya dari Bali United.

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Ketiganya adalah gelandang Kadek Agung, penyerang sayap Rahmat Arjuna dan striker Jens Raven.

PSSI mengumumkan bahwa seluruh pemain yang dipanggil wajib melewati rangkaian fase seleksi dan evaluasi ketat selama pemusatan latihan yang dijadwalkan berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, resmi memanggil 50 pemain masuk dalam wider squad (skuad bayangan) ajang ASEAN Championship 2026.
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TAGS   ASEAN Championship 2026 Timnas Indonesia John Herdman bali united kadek agung Rahmat Arjuna Jens Raven Bali United Training Center

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