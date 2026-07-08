Profil Gelandang Persebaya Diogo Ramalho: Kontrak Multiyears, Fasih Lima Bahasa

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya kembali mengumumkan rekrutan pemain asing baru menyambut kompetisi Super League yang dijadwalkan bergulir September 2026 mendatang.

Pemain asing kedua yang direkrut setelah eks bek PSM Makassar, Yuran Fernandes adalah mantan gelandang Liga Rumania, FCV Farul Constanta, Diogo Sa Ramalho.

Diogo Ramalho yang memiliki market value Rp9,58 miliar mendapat kontrak multiyear di Persebaya Surabaya, tim pertamanya di Liga Indonesia.

Sebelum bergabung dengan Persebaya, Diogo Ramalho memperkuat FCV Farul Constan?a di kasta tertinggi Liga Rumania.

Sepanjang musim lalu, Diogo Ramalho tampil dalam 29 pertandingan dan mencetak satu gol untuk tim.

Sebelum bergabung tim asal Rumania, Diogo Ramalho, lebih banyak menghabiskan karier sepak bola di negeranya sendiri, Portugal.

Sejak memulai karier di Braga, Diogo Ramalho pindah ke beberapa klub Liga 2 Portugal, seperti Marinhas, Gil Vicente, Varzim, Mirandela, Leca, Vianense hingga SC Covilha.

Diogo Ramalho mengungkapkan bahwa keputusannya menerima pinangan Persebaya tidak lepas dari cerita positif yang ia dengar tentang Indonesia dan klub asal Surabaya tersebut.