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Persebaya Makin Ngeri, Rekrut Gelandang Box-to-Box Portugal Diogo Ramalho

Rabu, 08 Juli 2026 – 08:50 WIB
Persebaya Makin Ngeri, Rekrut Gelandang Box-to-Box Portugal Diogo Ramalho - JPNN.com Bali
Persebaya mengumumkan rekrutan baru mantan gelandang Liga Rumania, FCV Farul Constanta, Diogo Sa Ramalho, asal Portugal kemarin (7/7) malam. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya makin serius berburu gelar juara musim 2026-2027.

Hal ini ditandai dengan rekrutmen pemain berkelas menyambut kompetisi Super League yang dijadwalkan bergulir September 2026 mendatang.

Pemain asing kedua yang direkrut setelah eks bek PSM Makassar, Yuran Fernandes adalah mantan gelandang Liga Rumania, FCV Farul Constanta, Diogo Sa Ramalho.

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Amunisi baru Persebaya asal Portugal, satu negara dengan sang pelatih Bernardo Tavares, itu diperkenalkan oleh manajemen Persebaya, Selasa (7/7) malam kemarin.

Dilansir dari laman Persebaya, rekrutmen Diogo Ramalho ini diharapkan menambah kualitas sekaligus kedalaman skuad Bajol Ijo di kompetisi Super League 2026-2027.

Dengan karakter permainan yang dinamis, Diogo Ramalho dikenal sebagai gelandang box to box yang memiliki daya jelajah tinggi.

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Diogo Ramalho yang memiliki market value Rp9,58 miliar kuat dalam membantu transisi permainan.

Ia juga mampu menjalankan berbagai peran di lini tengah.

Pemain asing kedua yang direkrut setelah eks bek PSM Makassar, Yuran Fernandes adalah mantan gelandang Liga Rumania, FCV Farul Constanta, Diogo Sa Ramalho.
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TAGS   Persebaya bursa transfer Diogo Ramalho Persebaya Surabaya gelandang Gelandang Box-to-Box Portugal FCV Farul Constanta Liga Rumania Super League 2026-2027

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