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Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru

Selasa, 07 Juli 2026 – 21:34 WIB
Stefano Lilipaly Unggah Kalimat Perpisahan dengan Dewa United, Penuh Haru - JPNN.com Bali
Kebersamaan Stefano Lilipaly dan Dewa United akhirnya resmi berakhir menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang. Stefano Lilipaly mengunggah kalimat perpisahan yang penuh haru. Foto: Instagram @stefanolilipaly

bali.jpnn.com, BANTEN - Kebersamaan Stefano Lilipaly dan Dewa United akhirnya resmi berakhir menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Setelah dua musim berjuang bersama klub berjuluk Banten Warriors tersebut, mantan pemain Bali United dan Borneo FC ini menyampaikan salam perpisahan yang emosional melalui media sosial pribadinya.

Stefano Lilipaly yang kini berusia 36 tahun itu mengunggah grafis "Thank You Dewa United" bernuansa emas.

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Ia mengucapkan apresiasi mendalam untuk seluruh elemen klub Dewa United yang telah mendukung perjalanannya.

"Terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, staf, tim media, dan manajemen untuk musim yang telah dilewati bersama.

Bersyukur atas semua momen dan kenangan yang kita bagikan bersama.

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Berharap yang terbaik dan kesuksesan besar untuk semua orang di masa depan!" tulis Stefano Lilipaly dilansir dari laman I.League.

Selama dua musim membela Dewa United, Stefano Lilipaly membuktikan kelasnya sebagai motor serangan yang andal di level domestik maupun regional.

Kebersamaan Stefano Lilipaly dan Dewa United akhirnya resmi berakhir menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.
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TAGS   stefano lilipaly Dewa United bursa transfer bali united Borneo FC Gelandang Serang Timnas Indonesia Super League 2026-2027

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