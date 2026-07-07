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JPNN.com Bali Sport Marcos Reina Bertahan, Tri Kuncara: Persik Jadi Lebih Agresif & Bertenaga

Marcos Reina Bertahan, Tri Kuncara: Persik Jadi Lebih Agresif & Bertenaga

Selasa, 07 Juli 2026 – 21:08 WIB
Marcos Reina Bertahan, Tri Kuncara: Persik Jadi Lebih Agresif & Bertenaga - JPNN.com Bali
Pelatih Persik Kediri Marcos Reina bertahan menjadi juru taktik skuad Macan Putih musim depan. Foto: I.League

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri bergerak cepat mengamankan juru taktik tim menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Manajemen Persik Kediri resmi memperpanjang masa bakti sang arsitek asal Spanyol, Marcos Reina untuk musim depan.

Keputusan ini diambil setelah manajemen melihat progres signifikan yang ditunjukkan Persik Kediri saat ditangani Marcos Reina.

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Marcos Reina menjadi juru taktik Persik Kediri pada paruh musim untuk menggantikan Ong Kim Swee.

Penilaian manajemen, di tangan Marcos Reina, gaya bermain Persik Kediri bertransformasi menjadi jauh lebih rancak, agresif, dan bertenaga.

Manajer Persik Kediri, Rachmad Tri Kuncara, mengungkapkan bahwa dampak positif Marcos Reina sudah terasa sejak hari pertama sang pelatih menginjakkan kaki di Stadion Brawijaya.

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"Sejak pertama kali memimpin latihan tim, Marcos Reina memperlihatkan kepemimpinan yang visioner," ujar Rachmad Tri Kuncara dilansir dari laman klub.

Rachmad Tri Kuncara juga memuji kemampuan adaptasi kilat Marcos Reina yang mampu menjaga keharmonisan ruang ganti di tengah situasi transisi.

Manajemen Persik Kediri resmi memperpanjang masa bakti sang arsitek asal Spanyol, Marcos Reina untuk musim 2026-2027
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TAGS   Marcos Reina persik Persik Kediri Super League 2026-2027 Ong Kim Swee pelatih Spanyol

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