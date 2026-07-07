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JPNN.com Bali Sport Keputusan Persebaya Lepas Gali Freitas Dipertanyakan, Madura United Untung Besar

Keputusan Persebaya Lepas Gali Freitas Dipertanyakan, Madura United Untung Besar

Selasa, 07 Juli 2026 – 20:48 WIB
Keputusan Persebaya Lepas Gali Freitas Dipertanyakan, Madura United Untung Besar - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Persebaya Gali Freitas resmi hengkang ke Madura United dengan status pinjaman selama satu musim ke depan. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya membuat keputusan berani pada bursa transfer kompetisi Super League 2026-2027.

Setelah merekrut bek tangguh Yuran Fernandes dari PSM Makassar, Persebaya melepas penyerang sayap Gali Freitas ke Madura United melalui skema pinjaman.

Pesepak bola 21 tahun yang memiliki market value Rp4,35 miliar ini dipinjamkan Persebaya ke Madura United dengan skema pinjaman selama semusim.

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Keputusan manajemen ini patut dipertanyakan mengingat kontribusi winger mungil ini untuk Persebaya cukup besar.

Bermain dalam 32 pertandingan Persebaya, Gali Freitas mencetak enam gol dan tujuh assist dengan 1.803 menit bermain.

Untuk pemain yang terbilang masih belia, kontribusi mantan pemain PSIS Semarang ini sangat luar biasa.

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Fakta ini bahkan membuat nama Gali Freitas masuk jajaran winger paling produktif di kawasan ASEAN.

Namun, keputusan sudah diambil Persebaya. Gali Freitas tak masuk skema pelatih Bernardo Tavares meski kontribusinya cukup besar untuk tim.

Setelah merekrut bek tangguh Yuran Fernandes dari PSM Makassar, Persebaya melepas penyerang sayap Gali Freitas ke Madura United melalui skema pinjaman.
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TAGS   Persebaya bursa transfer Gali Freitas Persebaya Surabaya madura united Statistik Gali Freitas Winger Bernardo Tavares Timnas Timor Leste Super League 2026-2027

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