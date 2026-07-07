Profil Balsa Sekulic Pengganti Andrew Jung, Pemain Kelima Montenegro di Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mengumumkan perekrutan striker tajam asal Montenegro, Balsa Sekulic untuk mempertajam lini serang Pangeran Biru.

Eks penyerang muda klub Liga Montenegro FK Mornar Bar kelahiran 10 Juni 1998 ini diikat dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Kehadiran striker dengan market value Rp 10,43 miliar ini merupakan langkah strategis manajemen Persib untuk memperkuat daya gedor tim.

Balsa Sekulic diplot menjadi pengganti Andrew Jung yang kabarnya hengkang ke klub V-League, Ha Noi FC.

Sebelum bergabung dengan Persib, Balsa Sekulic merupakan andalan FK Mornar Bar.

Bersama klub tersebut, Balsa Sekulic tampil dalam 48 pertandingan dan mencetak 22 gol, catatan yang mencerminkan konsistensi dan naluri mencetak gol yang dimilikinya.

Tak hanya produktif di depan gawang, Balsa Sekulic juga memiliki pengalaman berkarier di level internasional.

Balsa pernah memperkuat klub Korea Selatan, Gangwon FC (2022-2023), serta klub Uzbekistan, Metalurg Bekabad (2024).