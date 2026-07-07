Bursa Transfer: Persib Rekrut Striker Rp 10,43 Miliar Balsa Sekulic, Sah

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung belum berhenti mencuri perhatian menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Selasa hari ini (7/7), Persib secara resmi mengumumkan perekrutan striker tajam asal Montenegro, Balsa Sekulic untuk mempertajam lini serang Pangeran Biru.

Penyerang muda potensial kelahiran 10 Juni 1998 ini tidak tanggung-tanggung langsung diikat dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Kehadiran striker dengan market value Rp 10,43 miliar ini merupakan langkah strategis manajemen Persib untuk memperkuat daya gedor tim.

Terutama menjawab kebutuhan taktis yang telah dipetakan secara matang oleh jajaran tim pelatih.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan rekrutmen Balsa Sekulic dari klub Liga Montenegro FK Mornar Bar merupakan hasil rekomendasi tim pelatih.

"Kami membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim dan rekomendasi dari jajaran pelatih.

Setelah Andrew Jung memutuskan melanjutkan kariernya bersama klub lain, kami bergerak mencari sosok yang memiliki karakter, kualitas, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan Persib,” ujar Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.