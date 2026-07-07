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JPNN.com Bali Sport Yuran Fernandes Bangga Gabung Persebaya, Ungkap Alasan Hengkang dari PSM

Yuran Fernandes Bangga Gabung Persebaya, Ungkap Alasan Hengkang dari PSM

Selasa, 07 Juli 2026 – 15:16 WIB
Yuran Fernandes Bangga Gabung Persebaya, Ungkap Alasan Hengkang dari PSM - JPNN.com Bali
Setelah dilepas PSM Makassar Senin (6/7) kemarin, Yuran Fernandes langsung diumumkan manajemen Persebaya sebagai pemain baru musim depan. Yuran Fernandes mendapat kontrak tiga musim di Persebaya. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Teka-teki nasib bek tangguh asal Tanjung Verde, Yuran Fernandes, akhirnya terjawab.

Setelah dilepas PSM Makassar Senin (6/7) kemarin, Yuran Fernandes langsung diumumkan manajemen Persebaya sebagai pemain baru musim depan.

Persebaya merekrut mantan kapten PSM Makassar itu dengan kontrak berdurasi tiga musim alias

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multiyear.

Persebaya berharap rekrutmen bek tangguh ini mampu memberikan stabilitas sekaligus pengalaman di sektor belakang Bajol Ijo.

Yuran Fernandes mengaku termotivasi untuk segera memulai perjalanan bersama Persebaya musim depan.

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"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya.

Ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk menjalani tantangan baru dalam karier.

Setelah dilepas PSM Makassar Senin (6/7) kemarin, Yuran Fernandes langsung diumumkan manajemen Persebaya sebagai pemain baru musim depan.
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TAGS   Yuran Fernandes bursa transfer PSM psm makassar Persebaya Persebaya Surabaya Bernardo Tavares bek Tanjung Verde Super League

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