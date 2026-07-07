Yuran Fernandes Bangga Gabung Persebaya, Ungkap Alasan Hengkang dari PSM

bali.jpnn.com, SURABAYA - Teka-teki nasib bek tangguh asal Tanjung Verde, Yuran Fernandes, akhirnya terjawab.

Setelah dilepas PSM Makassar Senin (6/7) kemarin, Yuran Fernandes langsung diumumkan manajemen Persebaya sebagai pemain baru musim depan.

Persebaya merekrut mantan kapten PSM Makassar itu dengan kontrak berdurasi tiga musim alias

multiyear.

Persebaya berharap rekrutmen bek tangguh ini mampu memberikan stabilitas sekaligus pengalaman di sektor belakang Bajol Ijo.

Yuran Fernandes mengaku termotivasi untuk segera memulai perjalanan bersama Persebaya musim depan.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya.

Ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk menjalani tantangan baru dalam karier.