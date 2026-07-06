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Pratama Arhan Happy Gabung Persija, Excited Kembali Dilatih STY

Senin, 06 Juli 2026 – 21:51 WIB
Pratama Arhan Happy Gabung Persija, Excited Kembali Dilatih STY - JPNN.com Bali
Bek kiri Pratama Arhan senang bisa bergabung Persija, apalagi dilatih pelatihnya di Timnas Indonesia, Shin Tae yong. Foto; Peesija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan senang akhirnya bisa kembali pulang ke tanah air bergabung dengan Persija Jakarta untuk melanjutkan karier sepak bolanya.

Bagi mantan pemain Tokyo Verdy di Liga Jepang, ini, bergabung dengan Persija menjadi kesempatan spesial dalam perjalanan kariernya.

Alumnus PSIS Semarang ini pun menghadapi tantangan baru bersama Macan Kemayoran.

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 “Ini adalah kesempatan yang sangat spesial bagi saya bisa bergabung dengan Persija.

Kembali ke Tanah Air, bertemu lagi dengan teman-teman lama,” ujar Pratama Arhan dilansir dari laman klub.

Yang membuat Pratama Arhan excited adalah bertemu dengan pelatihnya di Timnas Indonesia, Shin Tae yong.  

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Hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelum kembali ke tanah air dan bergabung dengan Persija Jakarta.

“Iya, saya akan kembali bekerja bersama pelatih yang sudah saya kenal.

Yang membuat Pratama Arhan excited bergabung dengan Persija Jakarta adalah bertemu dengan pelatihnya di Timnas Indonesia, Shin Tae yong.
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TAGS   Pratama Arhan bursa transfer Persija Persija Jakarta STY Shin Tae-yong Timnas Indonesia Bangkok United Tokyo Verdy Suwon FC

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