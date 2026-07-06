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Hot Bursa Transfer: Persija Rekrut Pratama Arhan, Reuni dengan STY

Senin, 06 Juli 2026 – 21:31 WIB
Hot Bursa Transfer: Persija Rekrut Pratama Arhan, Reuni dengan STY - JPNN.com Bali
Persija berhasil mengamankan tanda tangan eks bek kiri Bangkok United Pratama Arhan. Persija mengikat pemain Timnas Indonesia ini kontrak selama tiga musim. Foto: Instagram @pratamaarhan8

bali.jpnn.com, JAKARTA - Teka-teka pemain belakang Timnas Indonesia Pratama Arhan kemana bakal berlabuh musim depan seusai hengkang dari klub Thai Super League, Bangkok United, akhirnya terjawab.

Pesepak bola 24 tahun asal Blora, Jawa Tengah, ini memutuskan kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Persija Jakarta setelah melanglang buana ke sejumlah klub di Jepang, Korea Selatan dan Thailand.  

Pratama Arhan menerima kontrak selama tiga musim dan bakal reuni dengan mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae yong alias STY di Persija.

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Kehadiran Pratama Arhan menjadi tambahan penting bagi Persija Jakarta, khususnya di posisi bek kiri.

Selain dikenal agresif, memiliki mobilitas tinggi, dan kuat dalam membantu transisi permainan, Pratama Arhan juga mempunyai senjata khas berupa lemparan ke dalam jarak jauh.

Kemampuan tersebut kerap menjadi ancaman bagi lawan dan tidak jarang berujung pada peluang berbahaya hingga gol.

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Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyambut positif bergabungnya Pratama Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

 “Pratama Arhan adalah pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat skuad musim ini.

Pratama Arhan memutuskan kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Persija Jakarta setelah melanglangbuana ke sejumlah klub di Jepang, Korea Selatan & Thailand
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TAGS   bursa transfer Persija Persija Jakarta Pratama Arhan STY Shin Tae-yong Bangkok United bek kiri Timnas Indonesia kontrak pemain

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