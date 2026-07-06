Striker Persib Andrew Jung Hengkang, Klub Thailand & Vietnam Jadi Tujuan

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib melakukan aksi bersih-bersih menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Sasarannya bukan hanya pemain lokal, tetapi juga asing. Setidaknya, Persib telah melepas Federico Barba, Adam Przybek, Layvin Kurzawa dan Sergio Castel.

Yang terbaru, Persib kembali melepas penyerang berkebangsaan Prancis, Andrew Jung dengan skema transfer, meski masih menyisakan kontrak hingga 31 Mei 2027 mendatang.

Persib memutuskan melepas Andrew Jung melalui skema transfer setelah menerima penawaran dengan nilai transfer yang sangat tinggi dari klub peminat.

Manajemen Maung Bandung tidak menyebut nama klub peminat jasa Andrew Jung dan biaya transfer yang dikeluarkan tim peminat untuk mendapatkan tanda tangan penyerang dengan market value Rp9,56 miliar ini.

Namun, dilansir dari laman Transfermarkt, ada dua tim dari kawasan ASEAN yang berminat mendatangkan Andrew Jung.

Masing-masing klub V-League Ha Noi FC, dan tim Thai Super League, Port FC.

Informasi terakhir, klub Liga Vietnam, Ha Noi FC yang berhasil mendapatkan tanda tangan Andrew Jung, meski belum terkonfirmasi.