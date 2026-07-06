Persib Lepas Andrew Jung dengan Skema Transfer, Nilai Transfernya Fantastis

bali.jpnn.com, BANDUNG - Teki-teki nasib penyerang Persib Andrew Jung seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir akhirnya terjawab.

Persib Bandung dan Andrew Jung sepakat berpisah meski masih menyisakan kontrak hingga tahun depan.

Dilansir dari laman Transfermarkt, kontrak stiker dengan market value Rp9,56 miliar berakhir pada 31 Mei 2027 mendatang.

Persib memutuskan melepas Andrew Jung melalui skema transfer setelah menerima penawaran dengan nilai transfer yang sangat tinggi dari klub peminat.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan perpisahan striker berkebangsaan Prancis ini tidak diambil secara instan.

Menurut Adhitia, selain mempertimbangkan nilai transfer yang merefleksikan kualitas dan performa sang pemain, prosesnya juga melalui pembahasan yang panjang.

Manajemen melibatkan Igor Tolic dengan mempertimbangkan kebutuhan skuad dalam menyongsong musim 2026-2027.

"Klub yang menginginkan Andrew Jung mengajukan penawaran dengan nilai transfer yang sangat tinggi,” ujar Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.