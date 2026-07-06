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JPNN.com Bali Sport Undhira Run 5K: Ajang Lari Melawan Diabetes di Jantung Sejarah I Gusti Ngurah Rai

Undhira Run 5K: Ajang Lari Melawan Diabetes di Jantung Sejarah I Gusti Ngurah Rai

Senin, 06 Juli 2026 – 11:54 WIB
Undhira Run 5K: Ajang Lari Melawan Diabetes di Jantung Sejarah I Gusti Ngurah Rai - JPNN.com Bali
Ribuan pelari meramaikan ajang Undhira Run 5K di Desa Wisata Carangsari, Petang, Badung, Bali, kemarin (5/7). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - Universitas Dhyana Pura (Undhira) sukses menggelar ajang lari bergengsi Undhira Run 5K pada Minggu (5/7) pagi.

Berlokasi di Desa Wisata Carangsari, Petang, Badung, Bali, event ini berhasil memikat ribuan pencinta lari dari berbagai daerah yang sudah bersiap di garis start sejak subuh.

Menariknya, Undhira Run 5K kali ini tidak hanya mengejar medali.

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Lewat tema utama "Against Diabetes", kampus Undhira menyuarakan pesan kesehatan yang mendalam bagi masyarakat Bali.

Event ini menjadi kampanye nyata untuk melawan diabetes dan mengajak publik membangun gaya hidup sehat lewat olahraga rutin.

Namun, di balik misi kesehatan tersebut, ada agenda mulia yang tak kalah penting.

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Kampus pariwisata dan kesehatan swasta yang berada di kawasan Dalung, Kuta Utara, Badung ini memanfaatkan momentum untuk mendongkrak promosi Desa Wisata Carangsari.

Termasuk mengenalkan Monumen Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai sebagai destinasi sejarah (historical destination) unggulan di Gumi Keris, Badung.

Universitas Dhyana Pura (Undhira) sukses menggelar ajang lari bergengsi Undhira Run 5K pada Minggu (5/7) pagi. Ajang ini diikuti ribuan pelari
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TAGS   Universitas Dhyana Pura Undhira Undhira Run 5K diabetes Pahlawan I Gusti Ngurah Rai Desa Wisata Carangsari wisata sejarah pahlawan nasional

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