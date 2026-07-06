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Persis Solo Cuci Gudang, Lepas 18 Pemain Seusai Degradasi, 10 Legiun Asing

Senin, 06 Juli 2026 – 10:47 WIB
Persis Solo Cuci Gudang, Lepas 18 Pemain Seusai Degradasi, 10 Legiun Asing - JPNN.com Bali
Manajemen Persis Solo resmi melapas 18 pemain, baik produk akademi, pemain pinjaman maupun legiun asing setelah dipastikan degradasi ke Liga 2 musim depan. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo melakukan aksi bersih-bersih seusai degradasi ke Liga 2 musim depan.

Manajemen Laskar Sambernyawa resmi melepas 18 pemain, baik produk akademi, pemain pinjaman maupun legiun asing.

Pengumuman perpisahan itu diunggah manajemen Persis di akun media sosial klub.

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“Terima kasih atas segala komitmen dan perjuangan yang telah diberikan selama membela Laskar Sambernyawa.

Semoga sukses untuk langkah karier selanjutnya,” tulis Persis Solo di akun Instagram klub.

Ada enam pemain lokal, lima di antaranya berstatus pinjaman yang dilepas Persis Solo.

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Ada Febri Hariyadi dan Ikhwan Tanamal yang kembali ke Persib Bandung, Yabes Roni ke Bali United, Afriyanto Nico ke Persija dan Septian Bagaskara ke Dewa United.

Belakangan Yabes Roni kembali dilepas manajemen Bali United setelah 11 musim bersama. Yabes Roni kini berstatus tanpa klub.

Persis Solo resmi melapas 18 pemain, baik produk akademi, pemain pinjaman maupun legiun asing seusai degradasi ke Liga 2 musim depan
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TAGS   Persis persis solo bursa transfer pemain lokal pemain asing liga 2 degradasi Novan Sasongko Ahmad Mujadid Ricky Nelson

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