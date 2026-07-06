Luka Menalo Ingin Bertahan Lama di Persib, Pilih Nomor 9 Karena CR7

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menggebrak di bursa transfer menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Manajemen Pangeran Biru berhasil mengamankan tanda tangan Luka Menalo, winger berpengalaman asal Kroasia yang pernah menjadi bagian dari Timnas Bosnia-Herzegovina.

Langkah Persib mendatangkan pemain berpostur 181 cm ini terbilang berani.

Sebelum merapat ke Bandung, Luka Menalo baru saja memperkuat FK Sarajevo pada paruh kedua musim lalu setelah bergabung pada 4 Februari 2026.

Mengingat Luka Menalo masih terikat kontrak bersama FK Sarajevo hingga Juni 2028, manajemen Persib rela merogoh kocek dalam-dalam demi menebus sang pemain.

Keputusan Persib menebus sisa kontraknya bukan tanpa alasan.

Persib Bandung telanjur kepincut dengan kualitas winger yang memiliki nilai pasar mencapai Rp6,95 miliar ini.

Untuk melakoni musim perdananya di Indonesia, Persib menyodorkan kontrak berdurasi satu musim untuk Luka Menalo dengan opsi perpanjangan satu tahun.