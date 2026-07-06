JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Luka Menalo Ingin Bertahan Lama di Persib, Pilih Nomor 9 Karena CR7

Luka Menalo Ingin Bertahan Lama di Persib, Pilih Nomor 9 Karena CR7

Senin, 06 Juli 2026 – 10:11 WIB
Luka Menalo Ingin Bertahan Lama di Persib, Pilih Nomor 9 Karena CR7 - JPNN.com Bali
Penyerang sayap anyar Persib Bandung Remco Balk menunjukkan nomor punggung 9 yang akan dipakai pada musim depan. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menggebrak di bursa transfer menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Manajemen Pangeran Biru berhasil mengamankan tanda tangan Luka Menalo, winger berpengalaman asal Kroasia yang pernah menjadi bagian dari Timnas Bosnia-Herzegovina.

Langkah Persib mendatangkan pemain berpostur 181 cm ini terbilang berani.

Baca Juga:

Sebelum merapat ke Bandung, Luka Menalo baru saja memperkuat FK Sarajevo pada paruh kedua musim lalu setelah bergabung pada 4 Februari 2026.

Mengingat Luka Menalo masih terikat kontrak bersama FK Sarajevo hingga Juni 2028, manajemen Persib rela merogoh kocek dalam-dalam demi menebus sang pemain.

Keputusan Persib menebus sisa kontraknya bukan tanpa alasan.

Baca Juga:

Persib Bandung telanjur kepincut dengan kualitas winger yang memiliki nilai pasar mencapai Rp6,95 miliar ini.

Untuk melakoni musim perdananya di Indonesia, Persib menyodorkan kontrak berdurasi satu musim untuk Luka Menalo dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Mengingat Luka Menalo masih terikat kontrak bersama FK Sarajevo hingga Juni 2028, manajemen Persib rela merogoh kocek dalam-dalam demi menebus sang pemain.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Luka Menalo bursa transfer Persib persib bandung FK Sarajevo CR7 Cristiano Ronaldo Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel - JPNN.com Bali

    Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel

  2. Remco Balk Resmi Gabung Bali United, Tandem Maut Jort Sande di SC Cambuur - JPNN.com Bali

    Remco Balk Resmi Gabung Bali United, Tandem Maut Jort Sande di SC Cambuur

  3. Bali United Ditikung Lagi, Ragnar Pilih Persib, Dikontrak Tiga Musim - JPNN.com Bali

    Bali United Ditikung Lagi, Ragnar Pilih Persib, Dikontrak Tiga Musim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU