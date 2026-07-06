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JPNN.com Bali Sport Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel

Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel

Senin, 06 Juli 2026 – 09:42 WIB
Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel - JPNN.com Bali
Bali United mengumumkan mantan pemain SC Camhuur Remco Balk sebagai pemain baru untuk musim depan. Sebelumnya Bali United mendatangkan striker Jort van der Sande. Bali United kian kental dengan nuansa Belanda. Foto: Instagram @remco_balk

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United makin kental dengan nuansa Belanda untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Keputusan manajemen mendatangkan duo SC Cambuur, Jort van der Sande dan Remco Balk menjadi penyebabnya.

Keduanya menambah daftar pemain asal Belanda yang didatangkan Bali United.

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Jort van der Sande berposisi sebagai striker, menggantikan Boris Kopitovic yang dilepas manajemen beberapa pekan lalu.

Bali United kepincut merekrut Jort van der Sande karena dikenal sebagai striker haus gol saat membela tim-tim di Eredivisie.

Pesepak bola dengan market value Rp6,95 miliar itu bermain dalam 35 pertandingan tim, mencetak 13 gol dan delapan assist di SC Cambuur.

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Remco Balk di lain sisi berposisi sebagai penyerang sayap.

Tenaga Remco Balk sangat dibutuhkan karena Bali United kehilangan Muhammad Rahmat yang hijrah ke klub Liga 2, Semen Padang.

Bali United makin kental dengan nuansa Belanda untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 setelah merekrut Jort van der Sande dan Remco Balk
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TAGS   bali united bursa transfer Belanda Jort Van der Sande Remco Balk Thijmen Goppel Jordy Bruijn Super League 2026-2027 Tim Receveur Johnny Jansen

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