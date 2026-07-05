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JPNN.com Bali Sport Timnas Indonesia TC di Bali Senin Besok, Ketua BTN Sumardji Buka Suara

Timnas Indonesia TC di Bali Senin Besok, Ketua BTN Sumardji Buka Suara

Minggu, 05 Juli 2026 – 18:13 WIB
Timnas Indonesia TC di Bali Senin Besok, Ketua BTN Sumardji Buka Suara - JPNN.com Bali
Bali United Training Center menjadi lokasi TC Timnas Indonesia proyeksi ASEAN Hyundai Cup 2026. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Timnas Indonesia bersiap menggelar pemusatan latihan alias training camp (TC) di Bali mulai Senin (6/7) besok.

Pemusatan latihan yang berlangsung di Bali United Training Center ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi ASEAN Hyundai Cup, nama yang dahulu dikenal dengan Piala AFF.

ASEAN Hyundai Cup dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli sampai 26 Agustus 2026 mendatang.  

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“Kami pilih Bali karena fasilitasnya lengkap. Cuacanya juga sangat mendukung,” ujar Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji dilansir dari Antara.

Perwira Polri berpangkat Kombes ini skuad Garuda diisi sekitar 26 pemain, yang mayoritas pemain-pemain Super League.

"Turnamen ASEAN Hyundai Cup 2026 ini benar-benar kami persiapkan secara matang.

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Kami tidak main-main, karena ada target besar yang wajib kami tuntaskan dengan hasil terbaik," kata Sumardji.

Alasan sama disampaikan kiper Cahya Supriadi dan penyerang sayap Rayhan Hannan, yang masuk skuad Garuda yang menjalani TC di Bali.

Timnas Indonesia bersiap menggelar pemusatan latihan alias training camp (TC) di Bali mulai Senin (6/7) besok untuk ajang ASEAN Hyundai Cup 2026
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TAGS   Timnas Indonesia Training Camp Bali Bali United Training Center BTN Ketua BTN Sumardji ASEAN Hyundai Cup 2026

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