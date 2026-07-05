Gabriel Mutombo Bongkar Alasan Gabung Persib, Pilih Nomor Punggung 3

bali.jpnn.com, BANDUNG - Bek tengah anyar Persib Gabriel Mutombo mengaku tak membutuhkan waktu lama saat memutuskan berseragam Maung Bandung.

Mantan pemain Ratchaburi FC yang bermain di Thai Super League ini langsung menyambut tawaran dari Persib ketika proposal datang.

Apalagi, Gabi, sapaan akrabnya cukup mengenal Persib Bandung.

Musim lalu, pesepak bola berpaspor Prancis ini menghadapi Persib dalam tiga pertandingan Ratchaburi FC.

“Kami sempat bertemu di preseason dan ACL (AFC Champions League),” ujar Gabriel Mutombo dilansir dari laman klub.

Gabi juga membocorkan kontraknya di Persib Bandung.

Bek jangkung ini menerima kontrak satu musim dengan opsi perpanjangan satu tahun.

“Iya, saya mendapat kontrak satu plus satu,” kata Gabriel Mutombo.