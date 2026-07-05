Remco Balk Resmi Gabung Bali United, Tandem Maut Jort Sande di SC Cambuur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali mengumumkan rekrutan asing terbarunya untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Minggu (5/7) siang, manajemen Bali United resmi mendatangkan penyerang sayap asal Belanda, Remco Balk, untuk memperkuat lini serang tim.

Pemain berusia 25 tahun ini bukan sosok asing bagi striker Bali United yang baru direkrut tiga hari lalu, Jort van der Sande.

Remco Balk dan Jort van der Sande merupakan pilar kunci yang sukses membawa SC Cambuur promosi ke Eredivisie musim 2025-2026 lalu.

Musim lalu, Remco Balk yang memiliki market value Rp11,37 miliar tampil dalam 37 pertandingan SC Cambuur, mencetak tujuh gol dan lima assist.

CEO Bali United Yabes Tanuri mengungkapkan bahwa kehadiran Remco Balk merupakan langkah strategis untuk mendongkrak produktivitas lini serang Serdadu Tridatu.

"Remco Balk resmi menjadi bagian dari keluarga besar Bali United untuk musim baru.

Kami melihat kualitasnya sangat dibutuhkan untuk memperkuat daya gedor tim, terutama di sektor penyerang sayap,” ujar Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.