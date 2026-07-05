Bursa Transfer: Sah, Dua Pemain Asing Persik Hengkang, Sergio Castel Datang?

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri kembali cuci gudang menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Manajemen resmi melepas dua pemain asingnya, Adrian Luna dan Telmo Castanheira.

Adrian Luna harus kembali ke klub asalnya, Kerala Blasters, yang berlaga di Liga Super India setelah masa pinjamannya bersama Macan Putih di paruh kedua Super League 2025-2026 kelar Mei lalu.

Adrian Luna datang ke Persik bersama gerbong legiun asing baru seperti Ernesto Gomez, Chechu Menesses, dan Jon Toral.

Selama berkostum Persik Kediri, Adrian Luna mencatatkan 15 penampilan dengan mencetak dua gol dan empat assist.

Saat kompetisi berjalan, Adrian Luna sempat mengungkapkan merasa betah berkarier di Indonesia.

Adrian Luna bahkan berharap bisa mengikuti jejak dua mantan pemain Persik Kediri asal Uruguay yakni Cristian Gonzales dan Ronald Fagundez.

"Ya, saya tahu di tim ini pernah punya legenda dari Uruguay.