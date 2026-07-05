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JPNN.com Bali Sport Persib Latihan Perdana Selasa Lusa, Igor Tolic Sentil Pemain Anyar

Persib Latihan Perdana Selasa Lusa, Igor Tolic Sentil Pemain Anyar

Minggu, 05 Juli 2026 – 09:47 WIB
Persib Latihan Perdana Selasa Lusa, Igor Tolic Sentil Pemain Anyar - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic bersiap memimpin latihan tim pada Selasa (7/7) lusa. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menyusul Arema FC memulai latihan menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Berdasar jadwal yang dirilis manajemen, latihan perdana skuad Maung Bandung bersama pelatih baru Igor Tolic dijadwalkan berlangsung Selasa (7/7) lusa.

Suksesor Bojan Hodak ini tak khawatir dengan kondisi para pemain lantaran telah membekali mereka dengan program latihan mandiri.

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Pemberian menu latihan mandiri selama masa libur bukanlah hal baru bagi skuad Pangeran Biru.

Menurut Igor Tolic, program ini merupakan prosedur standar yang rutin diterapkan dalam beberapa musim terakhir.

"Seperti yang sudah berjalan dalam tiga tahun terakhir, para pemain mendapatkan program latihan khusus untuk mempersiapkan diri mereka sebelum mulainya latihan resmi," kata Igor Tolic dilansir dari laman klub.

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Igor Tolic berharap intensitas latihan perdana bisa langsung berjalan optimal tanpa harus memulai dari nol secara fisik.

Ia pun percaya para pemain akan menjalankan program ini secara profesional tanpa perlu diingatkan.

Berdasar jadwal yang dirilis manajemen, latihan perdana skuad Maung Bandung bersama pelatih baru Igor Tolic dijadwalkan berlangsung Selasa (7/7) lusa.
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TAGS   Persib persib bandung latihan perdana Igor Tolic arema fc Super League 2026-2027 pemain baru

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