Persib Boyong Karlo Reinholz & Zlatko Runje Jadi Asisten Igor Tolic, Ini Profilnya

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung belum berhenti melakukan perombakan untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 mendatang.

Salah satunya di sektor kepelatihan.

Setelah menunjuk Igor Tolic untuk menggantikan Bojan Hodak yang membantu Persib mencetak hattrick juara Liga Indonesia, manajemen Maung Bandung merombak jajaran kepelatihan tim.

Sabtu (4/7) kemarin, Persib menunjuk pelatih fisik asal Kroasia, Karlo Reinholz membantu Igor Tolic di jajaran kepelatihan tim.

Karlo Reinholz menggantikan pelatih fisik sebelumnya, Miro Petric yang telah menjadi bagian dari era Bojan Hodak dalam tiga musim terakhir.

"Kehadiran Karlo Reinholz merupakan bagian dari rekomendasi Igor Tolic.

Kami meyakini ia memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengemban tanggung jawab sebagai pelatih fisik Persib,” ujar CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.

Menurut Adhitia, berdasar hasil evaluasi terhadap rekam jejak, pengalaman, serta kompetensi yang dimiliki, Karlo Reinholz layak mendampingi Igor Tolic.