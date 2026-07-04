Bursa Transfer Persib Makin Panas, Rekrut Gelandang Jepang Gakuto Notsuda, Sah

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung belum berhenti mendatangkan pemain baru menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Sabtu (4/7) sore, manajemen Persib Bandung mengumumkan mendatangkan gelandang tengah asing asal Jepang, Gakuto Notsuda.

Pesepak bola 32 tahun ini didatangkan Persib dari klub Thai Super League BG Pathum United dengan durasi kontrak semusim.

Manajemen Persib berharap keberadaan pesepak bola dengan market value Rp6,95 miliar ini menambah kualitas sekaligus memperkuat kedalaman skuad Maung Bandung di lini tengah dalam menghadapi berbagai agenda kompetisi musim ini.

"Tim pelatih melihat Gakuto (Notsuda) sebagai pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan fleksibilitas yang dibutuhkan tim,” ujar CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.

“Sebagai seorang gelandang, ia dapat bermain di beberapa posisi, baik sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, maupun gelandang serang.

Pengalaman bermain di kompetisi Jepang dan Thailand menjadi nilai tambah yang diyakini dapat memberikan kontribusi positif bagi tim," imbuhnya.

Adhitia Putra Herawan berharap Gakuota Notsuda dapat segera beradaptasi dengan lingkungan baru, baik di dalam maupun di luar lapangan.