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JPNN.com Bali Sport Ini Alasan Persib Rekrut Ragnar Oratmangoen dari FCV Dender EH, Berkelas

Ini Alasan Persib Rekrut Ragnar Oratmangoen dari FCV Dender EH, Berkelas

Sabtu, 04 Juli 2026 – 19:35 WIB
Ini Alasan Persib Rekrut Ragnar Oratmangoen dari FCV Dender EH, Berkelas - JPNN.com Bali
Manajemen Persib Bandung resmi memperkenalkan amunisi baru menyambut kompetisi Super League 2026-2027, Ragnar Oratmangoen dari FCV Dender EH. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung makin agresif di bursa transfer.

Manajemen tim Maung Bandung resmi memperkenalkan amunisi baru menyambut kompetisi Super League 2026-2027.

Nama pemain baru yang direkrut itu adalah penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen.

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Sebelumnya, Persib mendatangkan tiga pemain baru, yakni bek tengah Gabriel Mutombo, bek sayap Timnas Indonesia Sandy Walsh dan eks penggawa Timnas Bosnia Luka Menalo.

Pemain versatile (serbabisa) ini didatangkan untuk memperkuat daya gempur Pangeran Biru, baik sebagai winger maupun gelandang serang.

Langkah strategis ini menjadi bagian dari Positive Movement Persib Bandung untuk membangun kedalaman skuad yang mumpuni.

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Pasalnya, Persib Bandung akan menghadapi agenda kompetisi yang super padat musim ini, tidak hanya di level domestik, tetapi juga di kancah Asia.

Dilansir dari laman Persib Bandung, setidaknya ada dua alasan manajemen merekrut Ragnar Oratmangoen.

Manajemen Persib Bandung resmi memperkenalkan amunisi baru menyambut kompetisi Super League 2026-2027, Ragnar Oratmangoen dari FCV Dender EH
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TAGS   Persib bursa transfer persib bandung Ragnar Oratmangoen FCV Dender EH Timnas Indonesia

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