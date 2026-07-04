Bali United Ditikung Lagi, Ragnar Oratmangoen Pilih Persib, Dikontrak Tiga Musim

bali.jpnn.com, BANDUNG - Ambisi Persib mempertahankan gelar juara Super League 2026-2026 dan berbicara banyak di kompetisi Asia sepertinya sulit dibendung.

Hal ini bisa diketahui dari rekrutmen yang dilakukan Persib untuk menyambut musim depan.

Terbukti, Persib kembali mengumumkan rekrutan baru setelah mengumumkan bek tengah Gabriel Mutombo, bek sayap Timnas Indonesia Sandy Walsh dan eks penggawa Timnas Bosnia Luka Menalo.

Yang mengejutkan, pemain baru Persib Bandung itu adalah penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen.

Sebelum bergabung Persib, nama Ragnar Oratmangoen masuk radar Bali United.

Namun, sama seperti Gabriel Mutombo, Bali United kembali ditikung Persib Bandung saat Serdadu Tridatu kebelet mendatangkan sang pemain.

"Kami menyambut Ragnar (Oratmangoen) sebagai bagian dari keluarga besar Persib Bandung.

Pengalaman, kualitas, dan karakter yang dimilikinya diharapkan dapat memperkuat tim dalam menghadapi berbagai tantangan pada musim mendatang," ujar Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.