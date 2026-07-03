Arema FC Curi Start, Gelar Latihan Perdana, Klaim Fisik Pemain Bagus

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC curi start.

Skuad Singo Edan resmi memulai persiapan menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027, saat tim lain masih libur.

Arema FC menggelar latihan perdana di Strength Club Tidar, Malang, Kamis (2/7) sore.

Latihan perdana ini fokus pada pemulihan fisik dan adaptasi.

Meski belum lengkap, latihan berlangsung impresif dan didominasi pilar lokal.

Tiga rekrutan anyar, Syahrul Trisna, Erlangga Setya, dan Robi Darwis, langsung membaur dan melahap seluruh menu latihan.

Selain wajah baru, dua legiun asing yang dipertahankan, Julian Guevara dan Walisson Maia, juga sudah bergabung.

Sesi latihan ini dipimpin oleh Pelatih Fisik Carlos Airon dan Asisten Pelatih Siswantoro, sembari menunggu kedatangan pelatih kepala Marcos Santos datang dari Brasil.