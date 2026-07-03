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JPNN.com Bali Sport Arema FC Curi Start, Gelar Latihan Perdana, Klaim Fisik Pemain Bagus

Arema FC Curi Start, Gelar Latihan Perdana, Klaim Fisik Pemain Bagus

Jumat, 03 Juli 2026 – 16:20 WIB
Arema FC Curi Start, Gelar Latihan Perdana, Klaim Fisik Pemain Bagus - JPNN.com Bali
Pelatih Fisik Arema FC Carlos Airon dan Asisten Pelatih Siswantoro memimpin latihan perdana skuad Singo Edan di di Strength Club Tidar, Malang, Kamis (2/7) sore. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC curi start.

Skuad Singo Edan resmi memulai persiapan menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027, saat tim lain masih libur.

Arema FC menggelar latihan perdana di Strength Club Tidar, Malang, Kamis (2/7) sore.

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Latihan perdana ini fokus pada pemulihan fisik dan adaptasi.

Meski belum lengkap, latihan berlangsung impresif dan didominasi pilar lokal.

Tiga rekrutan anyar, Syahrul Trisna, Erlangga Setya, dan Robi Darwis, langsung membaur dan melahap seluruh menu latihan.

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Selain wajah baru, dua legiun asing yang dipertahankan, Julian Guevara dan Walisson Maia, juga sudah bergabung.

Sesi latihan ini dipimpin oleh Pelatih Fisik Carlos Airon dan Asisten Pelatih Siswantoro, sembari menunggu kedatangan pelatih kepala Marcos Santos datang dari Brasil.

Arema FC resmi memulai persiapan menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027, saat tim lain masih libur.
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TAGS   arema fc Super League 2026-2027 latihan perdana Carlos Airon Siswantoro Strength Club Tidar Walisson Maia Julian Guevara Syahrul Trisna Robi Darwis

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