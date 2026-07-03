Igor Tolic Happy Persib Rekrut Tiga Pemain Baru, Sentil Gabriel Mutombo

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyambut antusias kehadiran amunisi baru skuad Pangeran Biru menatap kompetisi Super League 2026-2027.

Persib Bandung resmi mendatangkan tiga pemain baru, yakni Gabriel Mutombo (Prancis), Luka Menalo (Bosnia), dan penggawa Timnas Indonesia, Sandy Walsh.

Untuk nama penggawa anyar yang lain segera menyusul.

Igor Tolic secara khusus merespons kehadiran Gabriel Mutombo.

Mantan asisten pelatih Persib Bandung ini memproyeksikan Gabriel Mutombo sebagai tembok baru di lini pertahanan Persib pasca-ditinggal Federico Barba.

Igor Tolic mengaku Persib tidak melakukan perjudian dengan perekrutan ini lantaran sudah mengantongi kualitas bek tengah berpaspor Prancis itu.

Menurut Igor Tolic, karakter dan performa Gabriel Mutombo sudah dipantau secara intensif oleh tim pelatih sejak kompetisi musim lalu.

"Kami mengenal Gabriel Mutombo sejak pertandingan tahun lalu (AFC Champions League Two 2025/2026).