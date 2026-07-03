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JPNN.com Bali Sport Heboh, Persib Lamar Eks Pelatih Persepolis FC Osmar Loss, Butuh Juru Taktik Top

Heboh, Persib Lamar Eks Pelatih Persepolis FC Osmar Loss, Butuh Juru Taktik Top

Jumat, 03 Juli 2026 – 15:28 WIB
Heboh, Persib Lamar Eks Pelatih Persepolis FC Osmar Loss, Butuh Juru Taktik Top - JPNN.com Bali
Media Iran Estedade Football melaporkan Persib Bandung tengah mendekati mantan pelatih klub Liga Iran, Persepolis FC, Osmar Loss sebagai juru taktik baru. Foto: Instagram @osmarloss

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali bikin kejutan seusai menjadi kampiun Super League 2025-2026.

Namun, kali ini bukan dari sisi rekrutmen pemain, tetapi pelatih.

Disebut-sebut, Persib Bandung bakal mendatangkan pelatih top Asia asal Brasil, Osmar Loss, untuk menyongsong musim depan.

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Media Iran Estedade Football melaporkan Persib Bandung tengah mendekati mantan pelatih klub Liga Iran, Persepolis FC, sebagai juru taktik baru.

Peluang Persib Bandung mendapatkan tanda tangan Osmar Loss sangat besar lantaran yang berstatus tanpa klub seusai kontraknya berakhir 30 Juni 2026 lalu.

Persib membutuhkan pelatih berkualitas lantaran bakal menjalani empat kompetisi sekaligus pada musim 2026-2027.

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Mulai dari Super League, Piala Indonesia, AFC Champions League (ACL) Two dan ASEAN Club Championship (ACC).

Osmar Loss dianggap sebagai sosok yang tepat setelah Persib Bandung tak memperpanjang kontrak Bojan Hodak.

Media Iran Estedade Football melaporkan Persib Bandung tengah mendekati mantan pelatih klub Liga Iran, Persepolis FC, Osmar Loss sebagai juru taktik baru.
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TAGS   Persib persib bandung bursa transfer Osmar Loss Persepolis FC Buriram United pelatih Igor Tolic Bojan Hodak Super League

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