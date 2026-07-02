Semen Padang Kental Nuansa Bali United, Spasojevic Jadi Rekrutan Anyar

bali.jpnn.com, PADANG - Nuansa Bali United terasa kental di skuad Semen Padang di ajang Championship alias Liga 2 musim 2026-2026.

Setidaknya, dari 18 pemain lokal yang direkrut Semen Padang, tiga di antaranya pernah berseragam Bali United.

Mulai dari penyerang sayap Muhammad Rahmat, bek kiri Novri Setiawan hingga bek tengah muda jebolan Bali United Youth Andre Pengestu.

Belum cukup mendatangkan tiga mantan pemain Bali United, Semen Padang kembali merekrut eks bomber Serdadu Tridatu IIija Spasojevic.

Manajemen Kabau Sirah merekrut mantan pemain Timnas Indonesia berdarah Montenegro itu dari klub Super League, Bhayangkara FC.

Semen Padang mendatangkan Spaso, sapaan akrabnya, dengan satu harapan, lini serang skuad Kabau Sirah gacor musim depan demi merebut tiket promosi ke Super League.

“Who do you call when you need goals? Spasogol! Ilija Spasojevic is officially a Kabau Sirah! Ready to fire up our frontline and hunt for glory this season.

Welcome to Ranah Minang, Spaso!" tulis pernyataan resmi Semen Padang FC dalam takrir unggahannya.