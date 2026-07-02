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Madura United Rekrut Gelandang Paraguay Danilo Santacruz, Mental Juara

Kamis, 02 Juli 2026 – 20:59 WIB
Madura United Rekrut Gelandang Paraguay Danilo Santacruz, Mental Juara - JPNN.com Bali
Madura United mengumumkan rekrutan baru untuk musim 2026-2027. Danilo Santacruz yang berposisi sebagai gelandang serang didatangkan Madura United dari klub Liga Paraguay, Club Nacional Asuncion. Foto: Instagram @fansdanilo_santacruz

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United mulai bergerak meramaikan bursa transfer menjelang kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Skuad Kabau Sirah memutuskan merekrut pemain yang punya pengalaman panjang di sepak bola Amerika Latin, baik di level klub maupun tim nasional.

Rekrutan baru Madura United itu adalah mantan kapten Timnas U20 Paraguay Juan Danilo Santacruz Gonzalez.

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Danilo Santacruz menjadi pemain Paraguay pertama Madura United sejak klub asal Pulau Garam itu berdiri.

Pemain 31 tahun yang berposisi sebagai gelandang serang itu didatangkan dari klub Liga Paraguay, Club Nacional Asuncion setelah kontraknya berakhir Rabu (1/7) kemarin.  

“Kami resmi mengumumkan Juan Danilo Santacruz Gonzalez sebagai pemain baru Madura United," ujar Direktur Madura United Annisa Zhafarina dilansir dari laman I.League.

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Menurut Annisa Zhafarina, Danilo Santacruz didatangkan sebagai solusi kreativitas serangan di lini tengah tim.

Berposisi sebagai gelandang serang, Danilo Santacruz dinilai sebagai sosok yang tepat lantaran skuad Sape Kerrab membutuhkan kreator serangan.

Danilo Santacruz yang berposisi sebagai gelandang serang didatangkan Madura United dari klub Liga Paraguay, Club Nacional Asuncion.
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TAGS   madura united bursa transfer Danilo Santacruz Paraguay Gelandang Serang Timnas U20 Paraguay Nacional Super League 2026-2027

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