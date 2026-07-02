Persib Agresif di Bursa Transfer, Rekrut Sandy Walsh & Luka Menalo, Level Timnas

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung makin agresif di bursa transfer menjelang kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Setelah mengumumkan bek tengah klub Thai Super League, Ratchaburi FC, Gabriel Mutombo, sebagai pemain baru, Persib kembali merilis dua penggawa anyar, Kamis (2/6).

Yang menarik, kedua pemain yang didatangkan sama-sama berlabel timnas.

Keduanya adalah pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan penggawa Timnas Bosnia Herzegovina, Luka Menalo.

Berikut profil kedua pemain kelas satu yang baru saja direkrut Persib Bandung.

1. Sandy Walsh

Bek kanan Timnas Indonesia Sandy Walsh didatangkan Persib dari klub juara Thai Super League, Buriram United.