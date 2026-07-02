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JPNN.com Bali Sport Siswa SMK Prada Rebut Emas & Perak Porjar Bali 2026, Diguyur Bebas SPP 10 Bulan

Siswa SMK Prada Rebut Emas & Perak Porjar Bali 2026, Diguyur Bebas SPP 10 Bulan

Kamis, 02 Juli 2026 – 15:42 WIB
Siswa SMK Prada Rebut Emas & Perak Porjar Bali 2026, Diguyur Bebas SPP 10 Bulan - JPNN.com Bali
Para atlet dari SMK Prada menerima penghargaan dari Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang menaungi SMK Pariwisata Dalung (SMK Prada) setelah meraih medali di ajang Porjar Bali 2026, Rabu (1/7) kemarin. Foto: Source for JPNN.com

bali.jpnn.com, BADUNG - Komitmen nyata dalam mendukung bakat generasi muda ditunjukkan oleh Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa yang menaungi SMK Pariwisata Dalung (SMK Prada).

Yayasan memberikan penghargaan istimewa berupa pembebasan biaya pendidikan (SPP) kepada para siswanya yang sukses menyumbang medali emas dan perak untuk Kontingen Badung di ajang Porjar Bali 2026.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kerja keras dan tetesan keringat para atlet serta pelatih selama masa persiapan.

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Penyerahan apresiasi dilakukan langsung di lingkungan sekolah SMK Prada, Dalung, Kuta Utara, Badung, Rabu kemarin (1/7).

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa (SMK Prada) I Putu Gede Panca Wasidipa SE mengungkapkan bahwa kebijakan potongan biaya pendidikan ini merupakan bentuk dukungan riil sekolah terhadap prestasi non-akademik siswa.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para siswa, guru pembina, dan pelatih yang telah mengharumkan nama sekolah serta daerah di panggung olahraga.

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Harapan kami, ini menjadi pemantik semangat agar mereka makin giat berlatih, hingga nanti bisa mewakili Bali di level nasional maupun internasional," ujar Putu Gede Panca Wasidipa.

Putu Gede Panca Wasidipa menambahkan, meski nilai materiil dari insentif ini mungkin tidak seberapa, langkah ini merupakan simbol komitmen yayasan dalam mengawal proses regenerasi atlet.

Yayasan memberikan penghargaan istimewa berupa pembebasan biaya pendidikan (SPP) kepada para siswanya yang sukses menyumbang medali di Porjar Bali 2026
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TAGS   SMK Prada Porjar Bali 2026 Porsenijar Bali medali beasiswa SPP Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa

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