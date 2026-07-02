Arema FC & Etams Rilis Empat Jersei Latihan Bermotif Teratai, Nuansa Lokal Kental

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC dan apparel Etams resmi meluncurkan jersei latihan terbaru untuk kompetisi Super League 2026-2027.

Berbeda dari sebelumnya, jersie kali ini sarat akan sejarah bumi Arema dengan mengadopsi corak grafis bunga teratai.

Bunga teratai ini adalah simbol kebangkitan dan semangat untuk tetap tumbuh di tengah tantangan.

Menariknya, Arema FC menghadirkan empat varian warna yang mencerminkan karakter tangguh sekaligus modern.

Chief Business and Commercial Officer (CBO) Arema FC Irma Prianti membeberkan ada empat varian warna modern yang siap menemani sesi latihan tim.

Pertama, dominasi biru tua dengan grafis biru elektrik yang enerjik khas Singo Edan.

Kedua, perpaduan hitam pekat dan abu-abu gelap yang memancarkan kesan gagah dan fokus.

Ketiga, kombinasi ungu tua dengan corak tajam yang elegan dan modis.