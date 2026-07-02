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JPNN.com Bali Sport PSIM Sepakat Berpisah dengan Andy Setyo, Langsung Gabung PSIS Semarang

PSIM Sepakat Berpisah dengan Andy Setyo, Langsung Gabung PSIS Semarang

Kamis, 02 Juli 2026 – 08:36 WIB
PSIM Sepakat Berpisah dengan Andy Setyo, Langsung Gabung PSIS Semarang - JPNN.com Bali
Kebersamaan PSIM Yogyakarta dan mantan bek Timnas Indonesia Andy Setyo Nugroho dipastikan resmi berakhir setelah kompetisi Super League berakhir. Andy Setyo memilih bergabung dengan klub Liga 2, PSIS Semarang, untuk musim depan. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANTUL - Kebersamaan PSIM Yogyakarta dan mantan bek Timnas Indonesia Andy Setyo Nugroho dipastikan resmi berakhir.

Manajemen PSIM memutuskan tidak memperpanjang kerja sama dengan bek tangguh asal Pati, Jawa Tengah tersebut setelah kontraknya selesai selama satu musim penuh.

Perjalanan Andy Setyo bersama PSIM tidak berjalan mulus sejak awal kedatangannya akibat cedera saat pre-season.

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“Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Andy Setyo.

Apresiasi tertinggi kami berikan untuk profesionalisme dan kerja keras yang sudah dia tunjukkan selama bersama Laskar Mataram,” ujar GM PSIM Yogyakarta Steven Sunny dilansir dari laman klub.

Manajemen PSIM melepas sang pemain dengan doa terbaik agar segera mencapai performa terbaik di klub baru.

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“Kami mendoakan yang terbaik untuk kelanjutan karier Andy di klub barunya nanti.

Semoga setelah ini dia bisa kembali ke performa terbaik, selalu fit, dan sukses di tempat baru,” kata Steven Sunny.

Kebersamaan PSIM Yogyakarta dan mantan bek Timnas Indonesia Andy Setyo Nugroho dipastikan resmi berakhir setelah kompetisi Super League berakhir
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TAGS   PSIM PSIM Yogyakarta bursa transfer Andy Setyo bek Timnas Indonesia Super League liga 2 PSIS Semarang PSIS

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