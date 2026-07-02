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Bursa Transfer: PSM Berburu Lima Pemain Asing Anyar, Nomor Dua Sudah Pasti

Kamis, 02 Juli 2026 – 08:18 WIB
Bursa Transfer: PSM Berburu Lima Pemain Asing Anyar, Nomor Dua Sudah Pasti - JPNN.com Bali
PSM Makassar dikabarkan segera merekrut pemain asing baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027. Salah satu nama yang hampir pasti berseragam PSM Makassar adalah gelandang bertahan asal Makedonia Utara Stefan Jevtoski. Foto: Instagram @jevtoski45

bali.jpnn.com, DENPASAR - PSM Makassar mulai ikut memanaskan bursa transfer menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Langkah ini harus dilakukan karena sejumlah pemain asing PSM Makassar dikabarkan hengkang dalam waktu dekat.

Seperti bek tengah Yuran Fernandes, Gledson Paixao dan Alex Tanque.

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Belum lagi dengan pemain lokal, seperti Victor Dethan yang hijrah ke Persija.

Melihat fakta tersebut, pelatih anyar Darije Kalezic minta manajemen PSM Makassar segera mendatangkan pemain baru untuk menambah daya dobrak tim menyambut kompetisi musim depan.

Beberapa nama mulai disebut-sebut suporter bakal menjadi bagian dari skuad Juku Eja.

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Berikut beberapa nama yang masuk daftar calon pemain baru PSM Makassar versi Transfermarkt:

 

PSM Makassar mulai memanaskan bursa transfer menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang dengan merekrut pemain asing
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TAGS   bursa transfer PSM psm makassar Darije Kalezic pemain asing Edo Vehabovic Milos Raickovic Stefan Jevtoski Sarpreet Singh Carlo Armiento

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