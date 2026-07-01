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Semen Padang Agresif di Bursa Transfer, Rekrut Igor Cukovic Demi Tiket Promosi

Rabu, 01 Juli 2026 – 18:42 WIB
Semen Padang Agresif di Bursa Transfer, Rekrut Igor Cukovic Demi Tiket Promosi - JPNN.com Bali
Bek asal Montenegro Igor Cukovic menjadi pemain baru Semen Padang untuk menyambut kompetisi Liga 2 musim depan. Foto: Instagram @igor.cukovic26

bali.jpnn.com, PADANG - Di antara kontestan Liga 2, Semen Padang bisa dibilang paling jor-joran melakukan pembenahan tim.

Demi ambisi kembali promosi ke Super League, manajemen Semen Padang melakukan perombakan besar-besaran.

Sasaran manajemen bukan hanya di tim kepelatihan, tetapi juga di sektor pemain.

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Semen Padang langsung menunjuk pelatih kaya pengalaman Nil Maizar sebagai juru taktik anyar plus merekrut 18 pemain lokal.

Dari 18 pemain itu, empat di antaranya membela Semen Padang musim lalu.

Selain merekrut belasan pemain lokal, manajemen Semen Padang berhasil mengamankan tanda tangan pemain asing.

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Dia adalah bek tangguh asal Montenegro, Igor Cukovic.

Kehadiran Igor Cukovic diumumkan melalui video perkenalan resmi yang menampilkan sang pemain dengan seragam kebanggaan Semen Padang.

Kehadiran bek asal Montenegro Igor Cukovic diumumkan melalui video perkenalan resmi yang menampilkan sang pemain dengan seragam kebanggaan Semen Padang.
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TAGS   Semen Padang bursa transfer Igor Cukovic bek tengah Montenegro liga 2 Super League pemain asing

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