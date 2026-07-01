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JPNN.com Bali Sport Dua Pemain Senior Persik Hengkang, Kontribusi Yandi Sofyan & Irkham Mila Minim

Dua Pemain Senior Persik Hengkang, Kontribusi Yandi Sofyan & Irkham Mila Minim

Rabu, 01 Juli 2026 – 18:24 WIB
Dua Pemain Senior Persik Hengkang, Kontribusi Yandi Sofyan & Irkham Mila Minim - JPNN.com Bali
Manajemen Persik Kediri resmi mengumumkan perpisahan dengan dua pemain senior mereka, Yandi Sofyan dan Irkham Mila. Aksi Yandi Sofyan saat di lapangan hijau di Stadion Brawijaya, Kediri. Foto: Instagram @yandi15sofyan

bali.jpnn.com, KEDIRI - Eksodus pemain di kubu Persik Kediri terus berlanjut menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027 pada September mendatang.

Kali ini, manajemen Persik Kediri resmi mengumumkan perpisahan dengan dua pemain senior mereka, Yandi Sofyan dan Irkham Mila.

Dengan hengkangnya kedua pemain tersebut, tercatat Persik Kediri telah melepas total 15 penggawa lama yang memperkuat tim musim lalu.

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"Bersama Persik Kediri keduanya selalu berusaha menunjukkan performa terbaik.

Terima kasih kepada Yandi Sofyan dan Irkham Mila yang telah berjuang dan kerja keras selama berkostum Persik Kediri, baik saat pertandingan atau latihan," ujar Manajer Tim Persik Kediri Rachmad Tri Kuncara dilansir dari laman I.League.

Bergabung sejak awal musim 2025-2026, Yandi Sofyan dan Irkham Mila menjadi bagian penting dalam perjalanan kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air.

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Yandi Sofyan, penyerang yang sempat mencicipi atmosfer Liga Australia, membukukan 13 penampilan dan menyumbang satu assist selama memakai jersei Persik.

Irkham Mila yang beroperasi di sektor sayap, berkontribusi dalam 10 pertandingan dengan torehan satu gol.

Manajemen Persik Kediri resmi mengumumkan perpisahan dengan dua pemain senior mereka, Yandi Sofyan dan Irkham Mila
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TAGS   bursa transfer persik Persik Kediri Yandi Sofyan Irkham Mila Super League 2025-2026 kontrak pemain

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