Bursa Transfer: Persebaya Berburu Juara, Incar Tujuh Pemain Asing, Siapa?

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya emoh sekadar menumpang lewat pada kompetisi Super League 2026-2027 yang akan bergulir September mendatang.

Demi mendongkrak prestasi tim, manajemen Bajol Ijo langsung melakukan evaluasi besar-besaran.

Salah satunya adalah melakukan penyegaran di sektor legiun asing Persebaya demi meraih gelar juara Super League.

Direktur Operasional Persebaya Surabaya Candra Wahyudi mengisyaratkan bakal ada gelombang kedatangan pemain baru dalam waktu dekat.

"Persebaya mengindikasikan akan mendatangkan sekitar tujuh pemain asing baru untuk meningkatkan daya saing tim," ujar Candra Wahyudi dilansir dari laman I.League.

Persebaya menjadi salah satu tim yang paling banyak melepas pemainnya, baik lokal maupun asing seusai kompetisi musim 2025-2026 berakhir.

Persebaya melepas lebih dari 10 pemainnya.

Namun, setelah itu, Persebaya merekrut enam pemain lokal baru, mulai dari striker, Ramadhan Sananta (DPMM FC), kiper Reza Arya Pratama (PSM) dan bek Syahrul Lasinari (PSM).