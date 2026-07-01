Sah, Kiper BFC Aqil Savik Hijrah ke Persija, Bos Prapanca Angkat Bicara

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bergerak agresif dalam mempersiapkan kekuatan terbaik demi menyambut Super League 2026-2027.

Kali ini, barisan pertahanan Macan Kemayoran resmi diperkuat oleh penjaga gawang anyar, Aqil Savik.

Aqil Savik datang dari Bhayangkara FC (BFC) setelah Persija Jakarta sebelumnya melepas kiper asing asal Brasil, Carlos Eduardo.

Kiper bertalenta kelahiran Bandung, 17 Januari 1999 ini, akan mengawal gawang Persija untuk satu musim ke depan.

Kehadiran eks kiper timnas kelompok umur ini diharapkan tidak hanya memberikan variasi taktik bagi tim pelatih, tetapi juga memanaskan persaingan sehat di bawah mistar gawang Macan Kemayoran.

“Kami sangat senang Aqil Savik bisa bergabung dengan Persija.

Berdasarkan performa yang telah ia tunjukkan di Super League musim lalu, kami optimistis dia dapat berkontribusi besar untuk tim di musim depan,” ujar Presiden Persija Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Prapanca berharap mantan kiper muda Persib Bandung itu segera beradaptasi dengan tim agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi tim.