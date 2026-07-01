Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United resmi mengumumkan rekrutan baru menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Dia adalah striker klub Eredivisie, SC Cambuur Jort van der Sande.

Jort van der Sande didatangkan dengan skema transfer mengingat penyerang yang memiliki nilai pasar Rp6,95 miliar ini masih terikat kontrak dengan SC Cambuur hingga 30 Juni 2027 mendatang.

Meski lahir di Den Bosch, Belanda, pada 25 Januari 1996, striker berpostur 183 cm ini lebih memilih untuk membela Timnas Bonaire di panggung internasional.

Jort van der Sande datang ke Ligaa Indonesia dengan modal statistik yang mentereng.

Musim lalu, Jort van der Sande sukses mengemas sembilan gol dan dua assist dalam 35 pertandingan SC Cambuur.

Kontribusi tajamnya tersebut berhasil membawa klub kasta kedua Belanda itu promosi ke kasta tertinggi, Eredivisie.

Perjalanan karier Jort van der Sande di sepak bola dimulai dari SV Audacia dan VV Heeswijk, sebelum akhirnya ditempa di akademi FC Den Bosch hingga menembus skuad senior.