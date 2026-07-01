Bursa Transfer Bali United Memanas, Rekrut Striker SC Cambuur Jort van der Sande

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer kompetisi Super League 2026-2027 mulai memanas.

Setelah ditikung Persib Bandung dalam mendatangkan bek Ratchaburi FC, Gabriel Mutombo, Bali United bergerak cepat mengamankan pemain incaran.

Rabu hari ini (1/7), Bali United resmi mengumumkan striker klub Eredivisie, SC Cambuur Jort van der Sande sebagai rekrutan baru tim.

Jort van der Sande didatangkan dengan skema transfer mengingat pemain Timnas Bonaire yang memiliki nilai pasar Rp6,95 miliar masih terikat kontrak dengan SC Cambuur hingga 30 Juni 2027 mendatang.

Rekrutan perdana menyambut musim baru ini diumumkan langsung CEO Bali United Yabes Tanuri.

“Kami resmi mengumumkan bahwa Jort van der Sande resmi menjadi pemain asing baru Bali United untuk musim depan,” ujar Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Menurut Yabes Tanuri, keputusan untuk mendatangkan Jort van der Sande sesuai dengan kebutuhan tim pelatih Bali United.

Johnny Jansen menginginkan penyerang Bali United berani menusuk di depan gawang lawan dan mencetak gol untuk tim.