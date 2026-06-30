Eksel Runtukahu Tepis Isu Hengkang, Pilih Bertahan di Persija, Ini Janjinya

bali.jpnn.com, JAKARTA - Rumor penyerang muda Persija Eksel Runtukahu hengkang ke Malut United seusai kompetisi Super League berakhir Mei 2026 lalu, tak terbukti.

Mantan pemain Barito Putera ini resmi memperpanjang kontraknya di Persija untuk musim depan.

Striker asal Tondano itu tetap mengenakan jersei Persija setelah menunjukkan kontribusi yang apik pada musim perdananya bersama tim.

“Musim lalu Eksel Runtukahu dapat menjawab kepercayaan kami dengan baik.

Kami sangat mengapresiasinya.

Kini, kami sepakat untuk terus melanjutkan kebersamaan dan berharap Eksel hadir di musim depan dengan level permainan yang lebih tinggi,” ujar Presiden Persija Mohamad Prapanca dilansir dari laman I.League.

Mohamad Prapanca optimistis Eksel Runtukahu masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kualitas permainannya.

Eksel Runtukahu menahbiskan diri sebagai salah satu penyerang lokal paling mematikan di Super League 2025-2026.