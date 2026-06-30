JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Eksel Runtukahu Tepis Isu Hengkang, Pilih Bertahan di Persija, Ini Janjinya

Eksel Runtukahu Tepis Isu Hengkang, Pilih Bertahan di Persija, Ini Janjinya

Selasa, 30 Juni 2026 – 15:41 WIB
Eksel Runtukahu Tepis Isu Hengkang, Pilih Bertahan di Persija, Ini Janjinya - JPNN.com Bali
Penyerang muda Persija Eksel Runtukahu berselebrasi seusai menjebol gawang Persebaya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Eksel Runtukahu bertahan di Persija setelah rumornya hengkang ke Malut United. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Rumor penyerang muda Persija Eksel Runtukahu hengkang ke Malut United seusai kompetisi Super League berakhir Mei 2026 lalu, tak terbukti.

Mantan pemain Barito Putera ini resmi memperpanjang kontraknya di Persija untuk musim depan.

Striker asal Tondano itu tetap mengenakan jersei Persija setelah menunjukkan kontribusi yang apik pada musim perdananya bersama tim.

Baca Juga:

“Musim lalu Eksel Runtukahu dapat menjawab kepercayaan kami dengan baik.

Kami sangat mengapresiasinya.

Kini, kami sepakat untuk terus melanjutkan kebersamaan dan berharap Eksel hadir di musim depan dengan level permainan yang lebih tinggi,” ujar Presiden Persija Mohamad Prapanca dilansir dari laman I.League.

Baca Juga:

Mohamad Prapanca optimistis Eksel Runtukahu masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kualitas permainannya.

Eksel Runtukahu menahbiskan diri sebagai salah satu penyerang lokal paling mematikan di Super League 2025-2026.

Rumor penyerang muda Persija Eksel Runtukuhu hengkang ke Malut United seusai kompetisi Super League berakhir Mei 2026 lalu, tak terbukti. Eksel pilih bertahan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer Eksel Runtukahu Persija Persija Jakarta Malut United Barito Putera striker Super League

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara - JPNN.com Bali

    Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara

  2. PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas - JPNN.com Bali

    PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas

  3. Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo - JPNN.com Bali

    Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU