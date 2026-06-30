Robi Darwis Ikut Jejak Alfeandra Dewangga Gabung Arema FC, Dikontrak Dua Musim

bali.jpnn.com, MALANG - Pemain muda serbabisa Robi Darwis tak perlu lama menganggur seusai mengakhiri kebersamaannya dengan tim juara Persib Bandung.

Pesepak bola yang bisa bermain sebagai bek kanan hingga gelandang ini resmi menandatangani kontrak dengan Arema FC untuk musim depan.

Manajemen Arema FC menyodorkan kontrak dengan durasi dua musim.

Robi Darwis menyusul pemain Persib lainnya Alfeandra Dewangga yang hijrah ke Arema FC.

Robi Darwis menjadi bagian dari langkah Singo Edan membangun tim yang kompetitif dengan memadukan pemain muda bertalenta dan pemain berpengalaman.

Selain memiliki kemampuan bertahan yang solid, Robi Darwis juga dikenal memiliki etos kerja tinggi dan disiplin dalam menjalankan peran di lapangan.

Pengalamannya sebagai pemain binaan akademi hingga menembus tim utama Persib menjadi modal penting untuk terus berkembang bersama Arema FC.

"Robi merupakan pemain muda yang memiliki kualitas, karakter, dan prospek yang sangat baik. Usianya masih muda, tetapi sudah memiliki pengalaman bermain di level kompetisi tertinggi dan juga bersama tim nasional.