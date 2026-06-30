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JPNN.com Bali Sport Ini Lima Alasan Gabriel Mutombo Layak Berseragam Persib, Teruji di Asia

Ini Lima Alasan Gabriel Mutombo Layak Berseragam Persib, Teruji di Asia

Selasa, 30 Juni 2026 – 15:12 WIB
Ini Lima Alasan Gabriel Mutombo Layak Berseragam Persib, Teruji di Asia - JPNN.com Bali
Bek Ratchaburi FC, Gabriel Mutombo (tengah) saat melawan Persib Bandung di ACL Two. Gabriel Mutombo resmi berseragam Persib untuk musim depan. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi mengumumkan penggawa baru setelah banyak melepas banyak pemainnya seusai kompetisi Super League berakhir Mei 2026 lalu.

Ia adalah bek tengah asal Prancis, Gabriel Mutombo Kupa, eks pemain belakang klub Thai Super League, Ratchaburi FC.

Jebolan Olympique Lyon ini dikontrak Persib dengan durasi semusim untuk menggantikan posisi bek asal Italia, Federico Barba.

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"Tim pelatih merekomendasikan Gabriel Mutombo untuk mengisi kebutuhan di sektor bek tengah.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, tim sporting kemudian bergerak melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak pemain.

Alhamdulillah, seluruh proses berjalan dengan baik hingga tercapai kesepakatan," ujar CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.

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Gabriel Mutombo memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya sangat layak dan memenuhi standar untuk mengisi pos lini belakang Persib Bandung.

Manajemen Pangeran Biru tentu tidak sembarangan memilihnya, terutama setelah melihat performa langsung sang pemain di level Asia Tenggara. Berikut analisnya:

Gabriel Mutombo memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya sangat layak dan memenuhi standar untuk mengisi pos lini belakang Persib Bandung.
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TAGS   Gabriel Mutombo Persib persib bandung bursa transfer Ratchaburi FC Super League ACL Two kompetisi asia Olympique Lyon

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